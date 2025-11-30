El Gobierno llama al PP a protestar contra la corrupción frente a Génova

"Si se querían manifestar contra la corrupción, se han equivocado de sitio. Qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, una sede pagada con dinero negro donde se pegaban martillazos para romper discos duros de ordenadores". "No he visto nunca al PP manifestarse por la sanidad pública o porque haya más becas para los estudiantes". Respecto a la localización de la protesta en el Templo de Debod, Alegría ha bromeado con que los 'populares' "escogen cada vez escenarios más pequeñitos".
| etiquetas: gobierno , pp , corrupción
Estamoa a espera de los juicios contra el PP que llevamos siete años para saber quien es M.Rajoy. El Partido Popular liderado por Feijóo se enfrenta a 28 procesos judiciales por corrupción con más de 150 cargos implicados. Y falta lo de Montoro, que tiene tela que cortar, si la justicia es igual para todos.
