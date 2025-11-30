edición general
11 meneos
14 clics
El Gobierno llama al PP a protestar contra la corrupción frente a Génova

El Gobierno llama al PP a protestar contra la corrupción frente a Génova

"Si se querían manifestar contra la corrupción, se han equivocado de sitio. Qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, una sede pagada con dinero negro donde se pegaban martillazos para romper discos duros de ordenadores". "No he visto nunca al PP manifestarse por la sanidad pública o porque haya más becas para los estudiantes". Respecto a la localización de la protesta en el Templo de Debod, Alegría ha bromeado con que los 'populares' "escogen cada vez escenarios más pequeñitos".

| etiquetas: gobierno , pp , corrupción
8 3 0 K 146 corruPPción
8 comentarios
8 3 0 K 146 corruPPción
oceanon3d #4 oceanon3d
Por Soto Del Real han pasado 88 políticos, 87 del PP y 3 de PSOE.

Estamoa a espera de los juicios contra el PP que llevamos siete años para saber quien es M.Rajoy. El Partido Popular liderado por Feijóo se enfrenta a 28 procesos judiciales por corrupción con más de 150 cargos implicados. Y falta lo de Montoro, que tiene tela que cortar, si la justicia es igual para todos.

Que la realidad no os pase por encima queridísimis consevadores de Menéame.
6 K 62
#6 tromperri *
#4 menos las matemáticas todo cierto :-)
0 K 9
Deviance #5 Deviance
En el PP están decayendo en los eslóganes propagandísticos.
Si a mi me presentan un programa en el que me pone "ANATOP AT IV" los voto de caveza, que livertaz ni livertaz.......
xD xD
2 K 38
A.more #1 A.more
Que el po se manifieste contra la corrupción es de chiste. Que la ida, con media familia delinquiendo para ella hablé de comisiones, es de chiste
2 K 32
#2 tierramar *
Lo que debería organizarse desde la propia población son manifestaciones contra toda la corrupción que financiamos: partidos politcos, ejercito, ... www.cronicasdelanzarote.es/opinion/bruno-perera/espana-vive-estado-cor
1 K 25
Torrezzno #3 Torrezzno
Ambos tienen razón. La gracia del asunto está en la corrupción que no vemos  media
0 K 20
joffer #7 joffer
Es un <<Y tu más>> de libro.
0 K 11
#8 fpove
#7 Se dice Anatop At.
0 K 7

menéame