El gobierno laborista británico participa activamente en la agresión contra Irán

“al menos 28 vuelos militares estadounidenses utilizaron bases aéreas en Reino Unido y Chipre para realizar uno de los mayores aumentos de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio en décadas” (1). Los vuelos despegaron y aterrizaron en bases aéreas de la Fuerza Aérea de EEUU en Reino Unido. La disputa entre Starmer y Trump es sólo un truco publicitario. Es sólo una farsa. Los contactos de inteligencia y defensa con los Estados Unidos, un aspecto importante de la relación británico-estadounidense, continúan exactamente como siempre.
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