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El gobierno laborista británico participa activamente en la agresión contra Irán

El gobierno laborista británico participa activamente en la agresión contra Irán

“al menos 28 vuelos militares estadounidenses utilizaron bases aéreas en Reino Unido y Chipre para realizar uno de los mayores aumentos de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio en décadas” (1). Los vuelos despegaron y aterrizaron en bases aéreas de la Fuerza Aérea de EEUU en Reino Unido. La disputa entre Starmer y Trump es sólo un truco publicitario. Es sólo una farsa. Los contactos de inteligencia y defensa con los Estados Unidos, un aspecto importante de la relación británico-estadounidense, continúan exactamente como siempre.

| etiquetas: engaño a la población , propaganda bélica , guerra de irán
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5 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
#2 tierramar *
Exactamente igual que en españa: El no a la guerra de Sanchez y la disputa Sanchez Trump es una farsa. La amenaza de expulsar a España de la OTAN otra gran farse. La realidad es que España esta participando en las guerras de Iran y Ucrania, con financiación, uso de bases, de espacio aéreo, armas,... Corremos peligro, de que bajemos la guardia y estos farsantes nos metan en estas guerras todavía más
TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente www.meneame.net/m/actualidad/tv-palestina-recuerda-espana-esta-partici
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aupaatu #4 aupaatu
Y estos son la oposición a la derecha de la corona britanica.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Luego llorarán cuando les zumben al único destructor que tienen que funciona.
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#5 tierramar
Sánchez dice “no a la guerra”, pero sí a otros 745 millones de gasto militar www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-dice-no-guerra-pero-otros-745-mil
El Gobierno español subvenciona a una filial armamentística israelí www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam
Sanchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir
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#1 Juantxi
Luego los iraníes tiene derecho a atacar la base británica en Chipre, ¿Qué hacemos allí?, ¿de señuelo?
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menéame