El Gobierno insiste en el genocidio: "La paz no puede significar impunidad"
"Las personas que hayan sido actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la justicia", ha dicho Sánchez.
pedro sánchez
,
palestina
,
genocidio
,
israel
,
gaza
#1
javibaz
No hay paz, siguen matando palestinos a diario.
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
