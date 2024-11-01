El Gobierno inicia los trámites para dotar de blindaje constitucional al aborto

El Consejo de Ministros pedirá este martes un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución y requerirá además formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley y cree el registro de médicos objetores. En una entrevista en la Cadena Ser, Pedro Sánchez ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen.