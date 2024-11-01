edición general
El Gobierno inicia los trámites para dotar de blindaje constitucional al aborto

El Consejo de Ministros pedirá este martes un informe al Consejo de Estado para iniciar el trámite de blindar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución y requerirá además formalmente a la Comunidad de Madrid que cumpla la ley y cree el registro de médicos objetores. En una entrevista en la Cadena Ser, Pedro Sánchez ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el derecho al aborto, con lo que ha confiado en que cuando la reforma constitucional llegue al Congreso los populares la apoyen.

#1 Martillo_de_Herejes
De nuevo, una medida de cara a la galería. Se incluirá en el art. 43, no será invocable directamente ante los tribunales, será un principio programático en plan "los poderes públicos garantizarán mediante ley que las mujeres, blablaba,..."; algo que, por otra parte, podrían hacer, sin necesidad de tanta pomposidad, reformando la actual Ley.

Va a tener la misma fuerza y protección que el derecho a una vivienda digna.
Yoryo #2 Yoryo
¿Derecho o principio rector como el de la vivienda?

Si una CCAA incumple, ¿La juzgará el TC?

Este PsoE nunca defrauda, humo, solo humo.
#6 Martillo_de_Herejes
#2 Principio rector.
repix #3 repix
Fotos, titulares y postureo.
La política del PSOE
#5 luckyy
Y visto el retroceso, también debería blindar los derechos humanos, las libertades en general y todo lo conseguido laboralmente
#4 Empakus
A ver... Que con esto de las competencias me lío...
La sanidad es competencia de las CCAA o sólo una parte?
Es que en todas estas cosas siempre se andan echando balones fuera entre CCAA y gobierno central...
#7 Martillo_de_Herejes
#4 Es competencia de las CCAA. Al igual que en materia de urbanismo. En el caso del aborto, únicamente impondría que los poderes públicos "garanticen" que las mujeres puedan acudir a la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita y "universal", pero sin poder invocar ese derecho ante los tribunales.

Un brindis al Sol con intención electoral.
