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El Gobierno y la Iglesia cargan contra la prioridad nacional mientras Vox insiste en ella y el Partido Popular la matiza

El Gobierno y la Iglesia cargan contra la prioridad nacional mientras Vox insiste en ella y el Partido Popular la matiza

El Gobierno ha apuntado este viernes a la inconstitucionalidad de la prioridad para los españoles en el acceso a ayudas públicas, un principio acordado entre Vox y PP en varios gobiernos autonómicos. Mientras los primeros tratan de extender esta medida, los segundos la justifican y matizan. La propuesta ha recibido además este viernes un claro rechazo de la Iglesia católica.

| etiquetas: gobierno , iglesia , prioridad nacional , vox
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5 comentarios
8 2 0 K 107 actualidad
Asimismov #1 Asimismov *
Para el Pepé siempre ha habido gente de primera o de buena estirpe, Rajoy dixit, y gente de segunda, hasta tal extremo que tienen sus víctimas de 1ª y víctimas de 2ª.
Y como aún les parece poco, quieren inventarse los españoles de 1ª, los pobres o de 2ª y los residentes o de 3ª.
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#2 Troll_hunter *
Esta propuesta de VOX es básicamente MAGA en España, corrupción de ricos para robar a manos llenas echándole las culpas al inmigrante pobre... Varsavsky debe estar contento.
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oceanon3d #3 oceanon3d
#2 Es un "Spain First" de libro ...
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#4 Cincocuatrotres
Meneame no es el mejor sitio para hablar de estas cosas, está lleno de linchadores y no se puede expresar libremente las ideas.
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oceanon3d #5 oceanon3d *
#4 Si, todos son iguales ... ya me conozco esa canción.  media
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menéame