El Gobierno y la Iglesia cargan contra la prioridad nacional mientras Vox insiste en ella y el Partido Popular la matiza

El Gobierno ha apuntado este viernes a la inconstitucionalidad de la prioridad para los españoles en el acceso a ayudas públicas, un principio acordado entre Vox y PP en varios gobiernos autonómicos. Mientras los primeros tratan de extender esta medida, los segundos la justifican y matizan. La propuesta ha recibido además este viernes un claro rechazo de la Iglesia católica.