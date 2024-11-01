El Gobierno y la Iglesia cargan contra la prioridad nacional mientras Vox insiste en ella y el Partido Popular la matiza

El Gobierno ha apuntado este viernes a la inconstitucionalidad de la prioridad para los españoles en el acceso a ayudas públicas, un principio acordado entre Vox y PP en varios gobiernos autonómicos. Mientras los primeros tratan de extender esta medida, los segundos la justifican y matizan. La propuesta ha recibido además este viernes un claro rechazo de la Iglesia católica.
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Y como aún les parece poco, quieren inventarse los españoles de 1ª, los pobres o de 2ª y los residentes o de 3ª.