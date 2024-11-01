El Gobierno habilitará un número de teléfono gratuito para resolver dudas sobre vivienda y alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno habilitará un nuevo servicio de atención, a través del número de teléfono 047, para informar a la ciudadanía en materia de vivienda. El objetivo, ha explicado Rodríguez, es combatir la “ausencia de información, en muchos casos, o la información interesada, que perjudica a la ciudadanía”.