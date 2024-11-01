edición general
El Gobierno habilitará un número de teléfono gratuito para resolver dudas sobre vivienda y alquiler

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno habilitará un nuevo servicio de atención, a través del número de teléfono 047, para informar a la ciudadanía en materia de vivienda. El objetivo, ha explicado Rodríguez, es combatir la “ausencia de información, en muchos casos, o la información interesada, que perjudica a la ciudadanía”.

Harkon
Ni alquilar ni comprar es posible para mucha gente, pero tranquilos: ahora podéis llamar al 047 para que os lo confirmen gratis.

You have been PSOED (y Sumanded)

Pero eh, votadme a mi que si no viene la ultraderecha
io1976
#1 La deecha va arreglar el problema de la vivienda sí...
"La crisis de vivienda reabre la herida de los 1.860 pisos protegidos que Ana Botella vendió al fondo buitre Blackstone"
share.google/tZNlJi4sekrj6BECe
#4 tromperri
#1 ¿Recuerdo yo mal o Podemos estuvo en el gobierno? ¿Qué hizo por la vivienda? No recuerdo que fuese su prioridad. Pero igual recuerdo mal a que dedicaron mi voto… :-)

También es muy conveniente de tu parte olvidarte de que se han anunciado 7000 millones en un plan esta semana… y hacer creer que la única medida es crear un teléfono.
bronco1890
Si esto no soluciona el problema de la vivienda de verdad que yo ya no se
