El Gobierno francés replica a las críticas de la derecha a España por la regularización de inmigrantes

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, replicó a las críticas del conservador Bruno Retailleau, por la regularización de inmigrantes en España, y le echó en cara que no hubiera hecho lo mismo con la de Italia, gobernada por la derecha. Retailleau se quejó de que habrá medio millón de migrantes susceptibles de entrar en Francia sin obstáculos. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, también criticó la regularización, dijo que es «urgente» restringir la libre circulación en el interior del espacio Schengen.