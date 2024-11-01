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El Gobierno francés replica a las críticas de la derecha a España por la regularización de inmigrantes

El Gobierno francés replica a las críticas de la derecha a España por la regularización de inmigrantes

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, replicó a las críticas del conservador Bruno Retailleau, por la regularización de inmigrantes en España, y le echó en cara que no hubiera hecho lo mismo con la de Italia, gobernada por la derecha. Retailleau se quejó de que habrá medio millón de migrantes susceptibles de entrar en Francia sin obstáculos. La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, también criticó la regularización, dijo que es «urgente» restringir la libre circulación en el interior del espacio Schengen.

| etiquetas: francia , españa , inmigrantes , regularización
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4 comentarios
5 1 0 K 67 politica
jm22381 #2 jm22381
Es que Meloni hizo lo mismito, con la diferencia que en su caso es lo contrario de lo que prometió www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
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Asimismov #3 Asimismov
Meloni regulariza 800.000 y no pasa nada y regulariza Sánchez a 500.000 residentes y vamos a poner una frontera con España.
Eso es la Unión Európeda que nos está quedando.
2 K 41
Io76 #1 Io76
Les devolvemos a los borbones entonces?
1 K 21
pitercio #4 pitercio
Lepón tiene debilidad por querer imponer su criterio sobre quien tiene más derechos que otro por lo que a ella le salga del toto.
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menéame