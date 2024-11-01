El gobierno español multa con 14.600 euros a cinco activistas por protestar contra el partido entre el València y el Hapoel (CAT)

Cinco de las sanciones, que oscilan entre 1.500 y 5.000 euros, se amparan en la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, mientras que una, de 600 euros, ha sido motivada por una presunta infracción grave del artículo 36.6 de la 'ley mordaza', vinculado a la desobediencia o resistencia a la autoridad