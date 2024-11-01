edición general
El gobierno español multa con 14.600 euros a cinco activistas por protestar contra el partido entre el València y el Hapoel (CAT)

El gobierno español multa con 14.600 euros a cinco activistas por protestar contra el partido entre el València y el Hapoel (CAT)

Cinco de las sanciones, que oscilan entre 1.500 y 5.000 euros, se amparan en la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, mientras que una, de 600 euros, ha sido motivada por una presunta infracción grave del artículo 36.6 de la 'ley mordaza', vinculado a la desobediencia o resistencia a la autoridad

A.more #2 A.more
Multa por protestar contra el genocidio. Seamos coherentes. Vito quiles por ahí dando por culo y por protestar contra la injusticia multas? Bonito mundo
kumo #3 kumo
Por protestar o por liarla en las protestas? Porque los titulares interesados ya sabemos cómo son.

Qué suerte que el gobierno más progresista de la historia derogase la Ley Mordaza, eh? :troll:
A.more #5 A.more
#3 te doy la razón. La pusieron para no protestar y nadie la ha quitado. También es verdad que siguen siendo multas para los mismos. Vuelvo a mirar a vito quiles y nadie le pone freno
kumo #8 kumo
#5 Es un periodista con un micro, quizás no te guste lo que pregunta, pero preguntar no es objeto de sanción. Por lo que no veo qué freno debería tener. Es más de hecho acaba de recibir una multa por desobedecer a la policía en un evento. Sería ridículo que alguien titulase que le han multado "por preguntar".

La no derogación de la ley mordaza estaba cantada. Muy mala porque la hizo el PP, pero nos aprovechamos igual porque nos interesa. Cuando vuelva a cambiar el gobierno, a quejarse otra vez (con la boca chica). Y vuelta a empezar.
A.more #11 A.more
#8 periodista era Onega que acaba de morir. Si piensas que el este engendro es periodista tu mismo te etiquetas
#6 pozz
#3 No les jodas el relatito... :roll:
strike5000 #9 strike5000
#3 "Están acusadas, entre otros presuntos delitos, de haber intentado superar el cordón policial y resistirse a identificarse en el dispositivo policial desplegado en la zona. Una de las activistas también ha sido sancionada con una multa de 600 euros por una supuesta infracción del artículo 36.6 de la ley de seguridad ciudadana —conocida popularmente como ley mordaza— que recoge las infracciones graves por desobediencia a la autoridad."
Tkachenko #10 Tkachenko
#3 mete algún clon mas en los votos, venga xD
A.more #12 A.more
#10 son legión. De donde me suena?
Tkachenko #1 Tkachenko
Pobres genocidas, fueron intolerantes con ellos :foreveralone:
Tkachenko #7 Tkachenko
Cerrad la pocilga, que apesta!
A.more #4 A.more
Ya esta amortizado el genocidio? Lo reciben en Alemania, organiza la paz mundial. Menuda basura de mundo estamos dejando. Que llegue el cambio climático y desaparezcamos porque no merecemos ser considerados ya no seres superiores, sino seres
