El gobierno español multa con 14.600 euros a cinco activistas por protestar contra el partido entre el València y el Hapoel (CAT)

Cinco de las sanciones, que oscilan entre 1.500 y 5.000 euros, se amparan en la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, mientras que una, de 600 euros, ha sido motivada por una presunta infracción grave del artículo 36.6 de la 'ley mordaza', vinculado a la desobediencia o resistencia a la autoridad
| etiquetas: sionismo , israel , justicia , gobierno , españa , hapoel , valencia
Qué suerte que el gobierno más progresista de la historia derogase la Ley Mordaza, eh?
La no derogación de la ley mordaza estaba cantada. Muy mala porque la hizo el PP, pero nos aprovechamos igual porque nos interesa. Cuando vuelva a cambiar el gobierno, a quejarse otra vez (con la boca chica). Y vuelta a empezar.