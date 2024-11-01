edición general
4 meneos
14 clics
El Gobierno engaña a pensionistas mutualistas y con largas carreras de cotización

El Gobierno engaña a pensionistas mutualistas y con largas carreras de cotización

Las promesas de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al colectivo de pensionistas mutualistas continúan sin cumplirse. El engaño y ninguneo no cesa. Primero aseguró que su deuda con los pensionistas (atrasos de 2019/2022) se pagaría en 2024, después afirmó que en 2025 y ahora, en 2026, muchos afectados todavía no han cobrado. Me personé en la Delegación de Hacienda para interesarme por la situación de la deuda y me informaron que el expediente tiene el estatus de “aprobado” pero se precisa que “alguien pulse el botón para liberar ...

| etiquetas: gobierno , engaña , pensionistas , mutualistas , largas , carreras , cotizar
3 1 0 K 40 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Mopongo a que se les devuelva el dinero
0 K 17
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Edit
0 K 11
ElBeaver #4 ElBeaver
El sistema se autoprotege automáticamente.
0 K 7

menéame