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El Gobierno deniega su propia prórroga de alquileres a inquilinos de pisos del Estado vendidos al arquitecto de la Gürtel

El Gobierno deniega su propia prórroga de alquileres a inquilinos de pisos del Estado vendidos al arquitecto de la Gürtel

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo el Real Decreto 8/2026, que permite la prórroga de alquileres durante dos años. Sabedores de la falta de apoyo en el Congreso de los Diputados (PP, Vox y Junts están en contra), los propios ministros han instado a recurrir al mecanismo antes de que decaiga la ley, defendiendo que sus efectos no podrán borrarse a posteriori. Los inquilinos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han hecho lo propio y el mismo Ejecutivo impulsor de la medida les ha denegado la aplicación.

| etiquetas: gobierno español , psoe , deniega , prórroga de alquileres , gürtel
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1 comentarios
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Perros de caza; inquilinos no sujetos a la Ley 29/1994; autónomos societarios y colaboradores;...Las leyes "a lo socialista" son así, realmente suenan infinitamente mejor de cómo después se ejecutan en la realidad.
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menéame