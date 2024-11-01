edición general
El Gobierno creará un Observatorio Estatal de Incapacidad Temporal para mejorar la gestión de las bajas

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal (IT). En el nuevo órgano, que arrancará “de manera inminente” participarán representantes de Inclusión y Seguridad Social (incluyendo el INSS y direcciones generales) y representantes de Sanidad (incluyendo Salud Pública, Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental). También estarán las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT.

Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Ooooootro chiringuito, oigaaaaa, que tenemos pocos. Que cruz.
#5 fremen11
#1 Pero no son los de la CEOE los que se quejan del absentismo laboral......a ver si os aclaráis
IvanDrago #3 IvanDrago
Todas las putas empresas con la hostia de beneficios, pero hay que apretar más a los trabajadores, a ver si por tener 39 de fiebre vas a dejar de producir...
#6 Eukherio
#3 Es la nueva obsesión de las empresas, el tema de las bajas. Después llorarán por la baja productividad y el presentismo porque estará Joselito con 40 de fiebre sentado en la mesa temblando y no haciendo una mierda, pero forzado a calentar silla.
#2 espartino
Un observatorio, arreglado. El problema vendrá cuando no pueda trabajar porque están la mitad de baja.
Kantinero #10 Kantinero *
Muchas bajas largas son por culpa de la propia sanidad, esperar 2 meses para una resonancia genera absentismo laboral, empeora la enfermedad (a mi se me ha cronificado esperando ondas de choque) y malestar para pacientes y empresa.
Después están los gilipollas que se van a andar en bici estando de baja por un hombro y lo cuelgan en las RRSS
Cometeunzullo #7 Cometeunzullo
Está claro la prioridad del gobierno. El absentismo. El resto de mierdas gordas que preocupan al grueso de la población, para el que venga detrás.
Kasterot #9 Kasterot
Postureo, gastar nuestros dineros e intentar contentar a la ceoe con la turra del absentismo.
Podían ponerse a ver el...
Mercado laboral y su edad.
Mirar el mercado laboral y la salud mental del personal.
Mirar el mercado laboral y las mierdas de contratos/ sueldos que hay.
#8 Empakus
En serio, lo de los observatorios en este país es de traca...
Parece que el modelo económico del PSOE para España, es el funcionariado
Andreham #4 Andreham
Enhorabuena a los zagales de familiares del PSOE que han cumplido 18 estos meses. Al rico sueldo público.
