El Gobierno creará un Observatorio Estatal de Incapacidad Temporal para mejorar la gestión de las bajas

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal (IT). En el nuevo órgano, que arrancará “de manera inminente” participarán representantes de Inclusión y Seguridad Social (incluyendo el INSS y direcciones generales) y representantes de Sanidad (incluyendo Salud Pública, Equidad en Salud y el Comisionado de Salud Mental). También estarán las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT.
Después están los gilipollas que se van a andar en bici estando de baja por un hombro y lo cuelgan en las RRSS
Podían ponerse a ver el...
Mercado laboral y su edad.
Mirar el mercado laboral y la salud mental del personal.
Mirar el mercado laboral y las mierdas de contratos/ sueldos que hay.
Parece que el modelo económico del PSOE para España, es el funcionariado