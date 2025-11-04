El Gobierno 'copia' a la Xunta la repotenciación de parques eólicos que le denunció en el TC

El Consejo de Ministros en septiembre recurrió ante el Constitucional la nueva normativa gallega de energía eólica. Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al decreto de para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado abril. Parecen dos resoluciones aisladas, pero tienen un nexo común. Uno de los puntos que recurrió el Ejecutivo de Sánchez ante el TC es el precepto de la normativa regional de cambiar los molinos viejos por nuevos, repotenciación. Y ahora el Miteco incluye en su RD incentivos para la repotenciación.