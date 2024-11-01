El Gobierno 'castiga' acaparar red eléctrica y priorizará viviendas, fábricas y proyectos estratégicos frente a centros de datos

El decreto con medidas frente a la guerra en Oriente Medio también desbloquea el proyecto para delimitar zonas de aceleración de renovables, con plazos más cortos para construir parques fotovoltaicos y eléctricos, que data de 2023 y, como compensación a las protestas locales que esto eventualmente provocará, amplía plazos para la participación ciudadana. Para ello, el decreto incluye una batería de medidas entre las que destaca la descongestión de la red eléctrica desincentivando, a través de un pago económico creciente, el acaparamiento de per