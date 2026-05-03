El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas

La actualización digital de los límites de los espacios naturales de Canarias ha abierto un frente técnico en Gran Canaria. El anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno autonómico reduce en más de 260.000 metros cuadrados el espacio de 403,9 hectáreas de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. El científico Manolo Viera critica que lo que muestran como digitalizado "no coincide con el verdadero anexo cartográfico original", ni con los límites que determina la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.