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El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas

El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas

La actualización digital de los límites de los espacios naturales de Canarias ha abierto un frente técnico en Gran Canaria. El anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno autonómico reduce en más de 260.000 metros cuadrados el espacio de 403,9 hectáreas de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. El científico Manolo Viera critica que lo que muestran como digitalizado "no coincide con el verdadero anexo cartográfico original", ni con los límites que determina la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

| etiquetas: maspalomas , gobierno de canarias , dunas
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
oceanon3d #1 oceanon3d *
PP y Coalición Corrupta .... ¿que esperabais? para ellos lo natural es improductivo; ahí caben tres motrencos de 5 estrellas o un campo de golf.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Es lo suyo, primero es el turismo
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josde #4 josde *
Nada nuevo, para eso los han votado, circulen. :troll:
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#8 tierramar *
¿Tendra algo que ver con esto:? Canarias bajo ocupación militar: proyecto de instalación en las Islas del complejo industrial militar-estadounidense-sionista
www.meneame.net/story/canarias-bajo-ocupacion-militar-proyecto-instala
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Titular menos sensacionalista:
Quieren reducir 26 hectáreas la Reserva de las Dunas de Maspalomas de 4.039.000 de metros cuadrados.
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Andreham #5 Andreham
#3 En mi opinión tu titular es muchísimo más sensacionalista; porque omites información para intentar vender que no es para tanto.
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winstonsmithh #10 winstonsmithh
#3 Te quejas de sensacionalismo al mismo tiempo que usas dos unidades de superficie para minimizar la reducción y maximizar el área total, eso más que sensacionalismo es un comentario digno de un manipulador de mierda con la credibilidad y la dignidad en el sótano -2.
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vviccio #6 vviccio
Será para construir más pisos turísticos.
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NoPracticante #7 NoPracticante
Qué lo quiten todo. Total si al PP, a sus acólitos y a sus semejantes como los que mandan en canarias lo que les gusta es el dinero hormigón.
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#9 mariopg
las maldades de los políticos deberían requerir de referéndum previo
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menéame