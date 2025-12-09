edición general
El Gobierno se burla de la sentencia del Supremo: “Hay guiones de Hollywood con menos creatividad”

El Gobierno ha decidido tomarse con ironía e incluso algo de burla los argumentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo para condenar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Conocida la sentencia, que el Ejecutivo insiste en que acata, tanto es así que ya ha nombrado a una nueva fiscal general, Teresa Peramato, al menos dos ministros se han tomado casi a broma los argumentos, especialmente el hecho de que cinco de los siete jueces ―las otras dos han emitido un voto particular― den por probado que García “o alguien de su..

4 comentarios
#1 DenisseJoel
La sentencia puede ser risible, pero que la emita el Tribunal Supremo no lo es. Significa que algo va muy mal en nuestras instituciones.
kipper #3 kipper
#1 Yo también lo veo muy mal. Es una ruptura del pacto social extremadamente grave.
pepel #2 pepel
Es pa mear y no echar gota.
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Lo que va mal es la separacion de poderes, aqui se ve que no hay que respetar la "decision judicial", pero eso no te parece que algo vaya "muy mal en nuestras instituciones". Eso es buenismo bien
