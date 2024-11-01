·
5
meneos
16
clics
El Gobierno británico estima que sus propias medidas para reducir la migración legal costarán al Estado hasta 12.000 millones de euros
El Ministerio del Interior calcula el impacto de la pérdida de impuestos y visados por las normas que endurecen requisitos para trabajadores y estudiantes extranjeros
|
etiquetas
:
gobierno británico
,
migración
,
coste
,
estado
,
millones
4
1
0
K
53
politica
5 comentarios
#4
jonolulu
Al estado, que no a la economía en general, que la cantidad será astronómica
0
K
13
#1
Eibi6
Todo sea por tomar medidas populistas, aunque todos los indicadores digan que son contraproducentes{palm}
0
K
9
#2
Andreham
Van a ahorrarse las paguitas de inmigrantes legales y los delitos que cometen los ilegales por valor de 3.000 millones de euros gastándose 12.000 millones.
Plan sin fisuras: ganan los fachapobres (mentalmente) y ganan los fachas (en $$$ que es lo que importa).
0
K
8
#5
mikelx
Ya les va bien con la ilegal, que los inmigrantes legales piden derechos laborales, contratos y esas cosas, sobretodo los "mimados" de la UE.
0
K
8
#3
RamonMercader
No acertaron ningún calculo de lo que pasaría si traían gente a mansalva. Pero esos seguro que están bien hechos.
0
K
7
