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El Gobierno de Ayuso retrasa la aprobación del nuevo manual de eutanasia de Sanidad que busca agilizar los casos urgentes

El Gobierno de Ayuso retrasa la aprobación del nuevo manual de eutanasia de Sanidad que busca agilizar los casos urgentes

El ministerio tenía previsto aprobar hoy el texto en una reunión con las comunidades en la que sí se ha ratificado la estrategia de cuidados paliativos.

| etiquetas: ayuso , sanidad pública , eutanasia
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3 comentarios
8 0 0 K 89 politica
Sr.No #2 Sr.No *
Quién lo diría de Lady Muerte. Con 7.291 víctimas en su haber, creerías que sentiría mayor filia por esto. Debe ser que espera cargárselos ella misma.
1 K 32
mariKarmo #3 mariKarmo *
A Ayuso le deseo la más dolorosa y agónica de las muertes. Que suplique la eutanasia y se la denieguen.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
No lo entiendo. En otros contextos no tuvo ningún inconveniente en acabar con la agonía de gente, que por otra parte, se iba a morir igual...
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menéame