edición general
5 meneos
7 clics
El Gobierno de Ayuso cierra casi 200 aulas escolares más que el año pasado: “Visión empresarial”

El Gobierno de Ayuso cierra casi 200 aulas escolares más que el año pasado: “Visión empresarial”

El último informe de CCOO advierte de que la gestión del Ejecutivo del PP aumenta la brecha entre la educación pública, concertada y privada a todos los niveles

| etiquetas: ayuso , ccoo , colegios , educación pública , concertada , privada
4 1 0 K 54 actualidad
sin comentarios
4 1 0 K 54 actualidad

menéame