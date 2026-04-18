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El gobierno argentino cerró más de mil controles de calidad que realiza el INTI, en especial en alimentos

El gobierno argentino cerró más de mil controles de calidad que realiza el INTI, en especial en alimentos

El gobierno nacional cerró más de mil servicios de control de calidad que realiza el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se trata de controles a distintos productos, en especial alimentos. "¿Se va a ser responsable Sturzenegger por las lesiones o las muertes derivadas de caídas de ascensores o de edificios, o del cáncer por asbestosis porque dejamos de hacer los análisis de asbestos, por las intoxicaciones químicas o bacteriológicas por consumo de alimentos que dejamos de certificar, la contaminación por exfluentes..."

| etiquetas: inti , control de calidad , milei , argentina , libertad avanza , alimentos
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5 comentarios
8 2 0 K 91 politica
tul #1 tul
La libertad resulto ser comer mierda todos los dias
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sotillo #4 sotillo
#1 El destrozo de Argentina está siendo terrorífico
3 K 59
Andreham #5 Andreham
Tranquilos, cuando la gente empiece a morir o a enfermar por comer mierda, dejarán de consumir esos productos, y así la empresa no tendrá más remedio que "mejorar" o morir.

Es decir, el mercado se autorregula. Sólo hay que aceptar algunos sacrificios.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Ofrecer controles de calidad es incompatible con el divino derecho a sacar el máximo dinero posible de los ciudadanos
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arturios #3 arturios
¡Votad libertaz, idiotas!
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menéame