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El Gobierno aprueba el nuevo plan estatal de vivienda

El Gobierno aprueba el nuevo plan estatal de vivienda

El Gobierno con un presupuesto inicial de 7000 millones, aprueba el nuevo plan de vivienda que blinda la venta de las viviendas protegidas. (Se puede ver en modo Lectura)

| etiquetas: gobierno , vivienda , alquiler , vivienda protegida
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4 comentarios
12 2 0 K 127 actualidad
FunFrock #3 FunFrock
Van a decir q van a construir 180.000 viviendas como en los planes anteriores
2 K 25
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Este se suma a las 250.000 viviendas que iba a construir, o a las 100.000 anteriores.

Es que ya me pierdo con tanta promesa incumplida .
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borteixo #1 borteixo
Con airbnb seguimos sin hacer absolutamente nada. Estupendo.
1 K 14
reivaj01 #2 reivaj01
"nuevo plan de vivienda que blinda la venta de las viviendas protegidas"

¡Que injusticia!
¿Es que nadie va a pensar en los hijos de Ánsar?
0 K 10

menéame