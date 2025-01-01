edición general
El Gobierno aprobará a principios de septiembre la condonación de la deuda del FLA pactada con ERC

En un comunicado Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros a principios de septiembre un proyecto de ley sobre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, que el PSOE pactó con Esquerra Republicana en las negociaciones para la investidura de Sánchez. El partido celebra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpore esta tramitación.

janatxan #1 janatxan
Tomar decisiones con el "dinero que no es de nadie" es fácil ¿a que sí?
4 K 47
#4 mancebador *
#1 Es simple trilerismo contable, la deuda pública, sea del gobierno central, de las autonomías o de los ayuntamientos, va a la misma partida de contabilidad nacional. La deuda del FLA no desaparece, sigue ahí.
0 K 10
janatxan #5 janatxan
#4 que si, que el dinero es un invento y se basa en la confianza de la sociedad en el sistema. Pero pide "tu" que te condonen tu deuda, ¿te imaginas la respuesta?
1 K 9
#6 mancebador *
#5 No has entendido mi comentario. No se condona nada, la deuda sigue estando en la contabilidad nacional, la deuda del FLA antes la debía el estado español y ahora la debe el estado español, no cambia nada salvo que, en apariencia y solo en apariencia, la Generalitat ya no debe ese dinero, pero no es así .
0 K 10
janatxan #7 janatxan
#6 el que no lo has entendido ha sido tu, léelo bien otra vez y verás.
1 K 9
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#4 Pero hay una diferencia fundamental, que es el tipo de interés. Mayor en las comunidades.

Si la deuda la asume el estado, la refinancia de forma más barata que si la tienen las comunidades, y por tanto, es mejor para esa contabilidad nacional en la que están en la misma partida.
0 K 11
#9 mancebador
#8 No. El FLA no lo pidieron de forma individual las CCAA, el dinero del FLA lo pidió prestado el gobierno central y luego lo repartió a las comunidades, luego el deudor de ese dinero no va a cambiar. Como digo, lo que se va a hacer es simple trilerismo contable.
0 K 10
g3_g3 #2 g3_g3
FLA? Eso debe ser el Frente de Ladrones Antiespaña.

Gracias Perro por regalar nuestro dinero.
1 K 11
#3 Borgiano
Muy progresista todo
0 K 8

