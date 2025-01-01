El Gobierno aprobará a principios de septiembre la condonación de la deuda del FLA pactada con ERC

En un comunicado Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros a principios de septiembre un proyecto de ley sobre la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, que el PSOE pactó con Esquerra Republicana en las negociaciones para la investidura de Sánchez. El partido celebra que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpore esta tramitación.