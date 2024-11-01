edición general
El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza como plan para «acabar con la pobreza infantil»

Barney_77 #1 Barney_77
No sé cómo la van a aprobar, pero si lo hacen me parece una buena noticia. Ahora bien, me gustaría ver cómo quieren pagarlo, porque si te dan 100 euros pero te los quitan de otro lado...
#2 Tok_Tok
#1 Me gustaria ver como justifican los demás no votar a favor. Sobre todos los que usan el tema de la pobreza infantil como slogan.

Pero viendo como los que critican los sueldos estancados votan en contra de reducir la jornada laboral (que es una manera de incrementar el sueldo por hora).....
Aguarrás #3 Aguarrás
Sobre todo que se lo tomen con calma. A ver si para el 2050 está aprobada, que es un tema muy necesario y ayudaría a mucha gente. :roll:
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
#3 tal y como está el estado hoy en día, cualquier medida que presente perrosanxe será tumbada solo por joder.
#5 Tronchador.
Lo que tiene que hacer este gobierno, y cualquier otro gobierno, es que al ciudadano no lo sangren con las necesidades básicas:
- Energía
- Agua
- Alimentación
- Salud
- Educación
- Vivienda.
Actualmente la vivienda es lo que se lleva el dinero de la gente, y poco a poco están consiguiendo que la sanidad y la educación vayan por el mismo camino.
Ningún gobierno va a acabar con la especulación en la vivienda porque es lo que sostiene la baraja de naipes que este país.
