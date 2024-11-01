·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8594
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
9087
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
5398
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
8246
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6446
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
más votadas
392
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
509
VÍDEO | Un exagente de la CIA confirma que Jeffrey Epstein era doble agente de la CIA y el Mossad
357
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
568
La Comunidad de Madrid reconoce que esteriliza material sanitario de la privada en el 12 de Octubre con recursos de la pública
366
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
42
clics
El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza como plan para «acabar con la pobreza infantil»
El Gobierno aprobará una prestación universal por crianza como plan para «acabar con la pobreza infantil»
|
etiquetas
:
gobierno
,
crianza
,
prestación universal
5
0
0
K
60
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
60
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barney_77
No sé cómo la van a aprobar, pero si lo hacen me parece una buena noticia. Ahora bien, me gustaría ver cómo quieren pagarlo, porque si te dan 100 euros pero te los quitan de otro lado...
0
K
19
#2
Tok_Tok
#1
Me gustaria ver como justifican los demás no votar a favor. Sobre todos los que usan el tema de la pobreza infantil como slogan.
Pero viendo como los que critican los sueldos estancados votan en contra de reducir la jornada laboral (que es una manera de incrementar el sueldo por hora).....
0
K
8
#3
Aguarrás
Sobre todo que se lo tomen con calma. A ver si para el 2050 está aprobada, que es un tema muy necesario y ayudaría a mucha gente.
0
K
13
#4
OrialCon_Darkness
#3
tal y como está el estado hoy en día, cualquier medida que presente perrosanxe será tumbada solo por joder.
0
K
9
#5
Tronchador.
Lo que tiene que hacer este gobierno, y cualquier otro gobierno, es que al ciudadano no lo sangren con las necesidades básicas:
- Energía
- Agua
- Alimentación
- Salud
- Educación
- Vivienda.
Actualmente la vivienda es lo que se lleva el dinero de la gente, y poco a poco están consiguiendo que la sanidad y la educación vayan por el mismo camino.
Ningún gobierno va a acabar con la especulación en la vivienda porque es lo que sostiene la baraja de naipes que este país.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero viendo como los que critican los sueldos estancados votan en contra de reducir la jornada laboral (que es una manera de incrementar el sueldo por hora).....
- Energía
- Agua
- Alimentación
- Salud
- Educación
- Vivienda.
Actualmente la vivienda es lo que se lleva el dinero de la gente, y poco a poco están consiguiendo que la sanidad y la educación vayan por el mismo camino.
Ningún gobierno va a acabar con la especulación en la vivienda porque es lo que sostiene la baraja de naipes que este país.