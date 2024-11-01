·
16
meneos
15
clics
El Gobierno advierte que los hospitales privados integrados en el sistema público han aumentado más de un 36% en la última década
El Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España'.
gobierno
,
público
,
privado
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
tierramar
*
Y de que se queja el PSOE , si apoyaron la Ley que abrio la privatización!!
La Ley 15/1997 y la puerta grande a lo privado: llegó con el primer gobierno de José María Aznar (PP).
La Ley 15/1997, de 25 de abril, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS,
aprobada el 10 de abril de 1997 en el Congreso con 290 votos a favor (PP, PSOE, CiU, PNV y CC),
19
en contra (principalmente IU y BNG)
y una abstención, modificó el artículo único de la Ley General de Sanidad para…
» ver todo el comentario
7
K
84
#8
RegiVengalil
*
En toda Europa es así, en muchos países los seguros son directamente a compañías privadas:
En Europa,
países como Alemania, Francia, Países Bajos (Holanda), Austria y Bélgica combinan fuertemente la sanidad pública con proveedores privados
, donde el Estado financia y garantiza la cobertura universal (modelo Bismarck), pero
la prestación se realiza a través de entidades sin ánimo de lucro (mutuas) o empresas privadas
, siendo Países Bajos un caso donde el sistema es gestionado
…
» ver todo el comentario
0
K
6
#9
ur_quan_master
*
#8
como decían las madres: ¿ Y tú si ves a tus amigos tirarse por un barranco te tiras también?
Desde luego votar "socialista" para que luego te privaticen la sanidad tiene delito.
1
K
15
#10
RegiVengalil
*
#9
yo solo veo que algunos miran a Europa cuando les conviene
Ahí tienen una ración de Europa
0
K
6
#11
ur_quan_master
#10
claro porque sen Europa se dan dos tendencias: el estado del bienestar o los traidores a Europa importando el modelo sanitario de EEUU.
0
K
12
#4
ur_quan_master
y en el PSOE se han dado cuenta ahora.
4
K
51
#3
Quaid
También están en huelga
0
K
20
#5
KLKManin
Ni que el Psoe llevará 10 años sin gobernar.
1
K
15
#6
Lamantua
#5
El psoe vive de hacerse el tonto y “diciendo” cosas de izquierdas desde 1978. Ahhh, y sus hooligans lo saben.
3
K
34
#1
cenutrios_unidos
36% mas sobres
0
K
12
#14
kumo
De esos 10 años, camino de 8 gobernando el PSOE... Pero ahora se dan cuenta. Hacer algo ya para otra legislatura.
0
K
10
#7
Lamantua
Pregunta : A quien prefiere Ud. a Pedro o a Pablo… Y ella lo dejó clarito.
0
K
8
#12
Albarkas
#7
Ella era Vilma?.
0
K
16
#13
RegiVengalil
en todos hay sanidad privada
Lo puedes comprobar
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
Desde luego votar "socialista" para que luego te privaticen la sanidad tiene delito.
