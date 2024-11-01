El Gobierno abre la puerta a la compra de trenes chinos para reforzar la alta velocidad en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado la posibilidad de comprar trenes fabricados en China para reforzar los servicios de alta velocidad en España, en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar estas adquisiciones ante el aumento de la demanda de viajeros. Durante su intervención en la feria ferroviaria Rail Live, que se celebra esta semana en Ifema Madrid, Puente ha anunciado que viajará próximamente a China cuando abordaba la necesidad de comprar nuevos trenes para la red española.