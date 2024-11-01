edición general
8 meneos
10 clics
El Gobierno abre la puerta a la compra de trenes chinos para reforzar la alta velocidad en España

El Gobierno abre la puerta a la compra de trenes chinos para reforzar la alta velocidad en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado la posibilidad de comprar trenes fabricados en China para reforzar los servicios de alta velocidad en España, en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar estas adquisiciones ante el aumento de la demanda de viajeros. Durante su intervención en la feria ferroviaria Rail Live, que se celebra esta semana en Ifema Madrid, Puente ha anunciado que viajará próximamente a China cuando abordaba la necesidad de comprar nuevos trenes para la red española.

| etiquetas: china , ave , rail live , óscar puente
7 1 0 K 97 trenes
5 comentarios
7 1 0 K 97 trenes
#1 pcmaster
Como si no hubieran fabricantes de ferrocarriles en España.
1 K 25
#4 Klamp
#1 fabricantes hay, líneas de producción disponibles no.
2 K 44
Gry #2 Gry
¿No deberían hacer estas cosas por concurso público? :-P
0 K 17
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Aún nos pasa poco.
0 K 7
#3 Donlixo
Si los mejores fabricantes de trenes de alta velocidad son los chinos no veo porque no...
0 K 6

menéame