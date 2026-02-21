Los gobernadores demócratas exigen reembolsos después de que el Tribunal Supremo rechace los aranceles de Trump [Ing]

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el dinero recaudado por los aranceles de Trump procedía de los bolsillos de los votantes estadounidenses y que debía ser reembolsado. El gobernador JB Pritzker envió a Donald Trump una factura el viernes 20 de febrero en la que exigía casi 9000 millones de dólares en reembolsos de aranceles para las familias de Illinois, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que los tan cacareados aranceles del presidente son ilegales.
Los insultos proferidos por Trump en público hacia los magistrados muestran su impotencia y su bilis amarga. Lo más significativo de esta decisión del Tribunal Supremo va más allá de la cancelación de… » ver todo el comentario
O Irán.
En la carta compartida con los medios de comunicación estadounidenses, Pritzker exigió unos 1700 dólares por cada hogar de Illinois, la cantidad que, según los expertos de la Universidad de Yale, pagaría de media un hogar estadounidense en concepto de aranceles el año pasado."
Crean realidades paralelas dignas de Hollywood ... y los menos amueblados, y los mas malvados la compran sin mas.