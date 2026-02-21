edición general
11 meneos
11 clics
Los gobernadores demócratas exigen reembolsos después de que el Tribunal Supremo rechace los aranceles de Trump [Ing]

Los gobernadores demócratas exigen reembolsos después de que el Tribunal Supremo rechace los aranceles de Trump [Ing]

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el dinero recaudado por los aranceles de Trump procedía de los bolsillos de los votantes estadounidenses y que debía ser reembolsado. El gobernador JB Pritzker envió a Donald Trump una factura el viernes 20 de febrero en la que exigía casi 9000 millones de dólares en reembolsos de aranceles para las familias de Illinois, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que los tan cacareados aranceles del presidente son ilegales.

| etiquetas: trump , aranceles , pritzker , newsom , illinois , california , reembolso
9 2 0 K 117 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 117 actualidad
oceanon3d #5 oceanon3d *
El hecho que tres jueces conservadores del Tribunal Supremo hayan votado en contra supone un golpe monumental, no solo al desbocado programa económico de Trump sino un catastrófico impacto a su soberbia ya a su arrogancia. Es un "hasta qui hemos llegado" de libro lo de estos juristas.

Los insultos proferidos por Trump en público hacia los magistrados muestran su impotencia y su bilis amarga. Lo más significativo de esta decisión del Tribunal Supremo va más allá de la cancelación de…   » ver todo el comentario
3 K 34
rogerius #8 rogerius
#5 Lástima que le interrumpan mientras se equivoca. :-|
0 K 18
SeñorMarron #10 SeñorMarron
#5 No se si llegarán a hacerse las midterm, antes de perder en las urnas estoy seguro que lia una gordísima, arriesgado, pero si le sale mal también es lo suficientemente viejo para que se la sude, no va a ir a una cárcel de pobres si le sale mal su jugada
0 K 7
josde #11 josde
Son miles de millones los cobrados en aranceles por EEUU.
0 K 20
#3 Suleiman
Este se saca una carta de la manga (alguna ley del siglo XVIII) para saltarse tener que devolver la pasta....
1 K 20
TikisMikiss #6 TikisMikiss
#3 Que los pague México.

O Irán.
0 K 8
SeñorMarron #9 SeñorMarron
#3 Estoy contigo, no creo que vaya a devolver ni un dólar, hagan lo que hagan los jueces se lo saltará, es el Gran Dictador de nuestra era. Antes saca el ejercito a pasear y matar a unos cuantos con cualquier excusa y declara ley marcial para aunar todo el poder posible.
0 K 7
JanSmite #1 JanSmite
"«Sus aranceles aduaneros causaron estragos entre los agricultores, enfurecieron a nuestros aliados y dispararon los precios de los alimentos», escribió el veterano demócrata, advirtiendo de que podrían emprenderse nuevas acciones legales si no se ofrecía una compensación.

En la carta compartida con los medios de comunicación estadounidenses, Pritzker exigió unos 1700 dólares por cada hogar de Illinois, la cantidad que, según los expertos de la Universidad de Yale, pagaría de media un hogar estadounidense en concepto de aranceles el año pasado."

  media
0 K 19
#4 DenisseJoel
La derecha siempre subiendo los impuestos y robando a los trabajadores.
0 K 11
oceanon3d #7 oceanon3d *
#4 Pero saben vender lo contrario muy bien; para ello han invertido a saco en periódicos, televisiones y redes sociales.

Crean realidades paralelas dignas de Hollywood ... y los menos amueblados, y los mas malvados la compran sin mas.
3 K 46
borachoman #2 borachoman
La cosa se pone interesante.:popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 9

menéame