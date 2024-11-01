El glaciar de la Marmolada, símbolo de los Dolomitas, pierde 7 metros en un año

La mayor masa de hielo de este macizo alpino continúa un retroceso alarmante y es ya 'una reliquia del pasado', tras reducirse en promedio 7 m de espesor y extensión en los últimos 12 meses, según un informe que advierte de efectos del cambio climático y presión de la industria del esquí. Y sufre progresivo adelgazamiento de sus frentes, aumento de detritos en superficie y aparición de zonas rocosas antes cubiertas de hielo. Perdió 70 hectáreas en los últimos 5 años y desde 1888 retrocedió 1.200 metros. En 2022 un derrumbe mató a 11 personas.