Gizmodo en España: Los periodistas son sustituidos por traducciones automáticas [DE]

Durante ocho años trabajé como editor para "Gizmodo Español". Escribía sobre sondas espaciales y taxis autónomos, podía trabajar a tiempo completo desde casa y disfrutaba de mi trabajo y de mis compañeros. Nos informaron por videollamada que despedían a todo nuestro equipo. La noticia nos sorprendió por completo. Dijeron que cerraban "Gizmodo Español". Pero era mentira. El sitio permaneció, pero a partir de entonces, en lugar de nuestros textos, se publicaron artículos traducidos automáticamente de nuestros compañeros en Estados Unidos.