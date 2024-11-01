edición general
3 meneos
12 clics

Gizmodo en España: Los periodistas son sustituidos por traducciones automáticas [DE]

Durante ocho años trabajé como editor para "Gizmodo Español". Escribía sobre sondas espaciales y taxis autónomos, podía trabajar a tiempo completo desde casa y disfrutaba de mi trabajo y de mis compañeros. Nos informaron por videollamada que despedían a todo nuestro equipo. La noticia nos sorprendió por completo. Dijeron que cerraban "Gizmodo Español". Pero era mentira. El sitio permaneció, pero a partir de entonces, en lugar de nuestros textos, se publicaron artículos traducidos automáticamente de nuestros compañeros en Estados Unidos.

| etiquetas: gizmodo , periodismo
2 1 2 K -9 tecnología
5 comentarios
2 1 2 K -9 tecnología
Abrildel21 #1 Abrildel21
#0 Muro de pago... y en alemán.
1 K 36
#4 Grahml *
#1 El problema no es que esté en alemán. Además #0 ya lo indica en el titular.

El problema es que pide registro, y ni siquiera se puede acceder en modo lectura.

Además #3 tiene razón, es antigua.
1 K 36
#5 PerritaPiloto
#1 Yo leo alemán sin problemas. Y si no usamos un traductor automático.
0 K 9
antesdarle #2 antesdarle
“Escribía sobre sondas espaciales y taxis autónomos.” Pues algo te debiste oler :troll:
1 K 12
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Un poco antigua.
0 K 10

menéame