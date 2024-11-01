·
7
meneos
18
clics
Girona, Figueres i altres municipis critiquen l'alerta generalitzada pel vent (CAT)
Reclamen mesures territorialitzades i alguns es preparen per reobrir aquesta tarda els equipaments municipals
|
etiquetas
:
girona
,
figueres
,
alerta
,
catalunya
,
emergencias
6
1
5
K
32
actualidad
10 comentarios
#10
capitan__nemo
¿Y la aemet o la agencia catalana de meteorologia segmentó la alerta o aviso rojo por vientos fuertes dejando fuera esas comarcas o estaban en zona de riesgo?
0
K
15
#6
Priorat
*
Tienen bastante razón, se ha exagerado. Se han tomado las mismas medidas para toda Catalunya cuando habían muchas comarcas donde no siquiera había alerta o está era menor.
Seguro que el mismo número de comarcas afectadas pero centradas en Tarragona o Girona, no provocan lo mismo que centradas en Barcelona.
Y conste que yo si vivo en una zona afectada. Esta es mi calle. Un poco más allá, en una venida de 3 carriles por sentido, una palmera derrumbada ocupada 2 de los 3 carriles a las 6h30 de la mañana.
0
K
12
#9
rubencho
#6
aquí hemos dicho todos que ha sido Barcelocentrismo. Ayer mismo corría más el aire en Reus que hoy. Y no digo que no se hagan alertas, pero salta cuando toca en Barcelona(y para todos igual).
0
K
6
#5
Mustela
El alcalde de Girona de la CUP y el de Girona un exconvergente, ahora de Junts. ¡Cómo no se van a quejar!
0
K
11
#2
Enero2025
Mi no paglare spagnolo
2
K
0
#1
Febrero2027
Errónea: Título y entradilla en la lengua de Mordor
13
K
-35
#3
JuanCarVen
#1
Un español debería apreciar todas las lenguas que derivan del latín, francés, italiano, catalán, gallego, portugués, rumano. Despreciar las dice poco y malo de quien lo hace.
1
K
21
#4
JohnnyQuest
#3
Tienes razón, aunque menéame es un portal de noticias en español con reglas bastante conocidas para menear noticias en otras lenguas. El meneante lo sabe, y estará rebotado por lo que sea.
0
K
10
#8
EsUnaPreguntaRetórica
*
#4
Las normas no obligan a traducir el título:
El idioma utilizado por defecto es el español;
aunque no es obligatorio
, es aconsejable que el título y entradilla de los envíos en otro idioma sean traducidos al español, para facilitar su comprensión a los lectores de Menéame (en su mayoría, hispanohablantes). Tampoco es erróneo utilizar vocabulario poco frecuente en España pero sí habitual en otras regiones, puesto que el español no termina en sus fronteras. Los tags de idiomas son optativos, pero altamente recomendables
0
K
6
#7
Savi
#1
Llengua oficial, nano, parlada al mateix parlament espanyol.
Torna a la cova, maco.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
