La gira secreta del ahora presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia

La puerta se la abrió el exministro de Defensa, José Bono. Los hermanos Escribano, Ángel y Javier (en la actualidad presidente y consejero de Indra, respectivamente) intentaron vender al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, la ‘joya de la corona’ que sale de la fábrica de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engeeniring, la torreta de tanques. Ambos empresarios viajaron a la excolonia española para intentar hacer negocios con Obiang.

