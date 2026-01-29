La gira secreta del ahora presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia

La puerta se la abrió el exministro de Defensa, José Bono. Los hermanos Escribano, Ángel y Javier (en la actualidad presidente y consejero de Indra, respectivamente) intentaron vender al dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, la ‘joya de la corona’ que sale de la fábrica de su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engeeniring, la torreta de tanques. Ambos empresarios viajaron a la excolonia española para intentar hacer negocios con Obiang.
No, aquí no están los OTANazis buscando tapar cualquier noticia que no vaya con sus postulados.
Una pena que la gemte siga aceptando matar y morir por ordenes de otros
Y son los que mejor pagan porque hay que hacer el paripé como que no les venden.