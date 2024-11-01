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El gigante del motor chino Chery sitúa en Cornellà de Llobregat su centro de operaciones europeas
La multinacional asegura que Catalunya y España se refuerzan como "pilares estratégicos en la expansión europea e internacional de la compañía"
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#2
tusitala
Esperamos las declaraciones de Feijoo y Abascal explicando porque esto es malo.
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#3
slimedition
#2
"por qué"
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#5
tusitala
#3
Ya no lo puedo cambiar
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#6
Cehona
#3
"Por qué"
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#4
Ishkar
#2
Te dirán que solo traerán chinos y que le roban el trabajo a los apañoles de bien, ya han salido estos comentarios por aquí. Obviamente ignoran el hecho que configurar una planta requiere traer a los especialistas que saben como funciona tu empresa y vas contratando en local y luego esos se vuelven a su casa. Pero eso es demasiado pensamiento crítico
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#7
poseso
#2
Pues claramente porque el sanchismo.... ¿que qué es el sanchismo? es un webo así de grande y el otro lo mismo.
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#1
Apotropeo
La que está liando perro Sánchez.
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#8
sotillo
#1
Tiene otra visita a propuesta del líder Chino, lo mismo se trae otra media docena de factorías
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#9
Pitchford
Van a fabricar en España los chinos más que los alemanes y los franceses juntos, porque éstos ya tenían gran parte de su fabricación en sus propios paises.
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