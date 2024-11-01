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El gigante del motor chino Chery sitúa en Cornellà de Llobregat su centro de operaciones europeas

El gigante del motor chino Chery sitúa en Cornellà de Llobregat su centro de operaciones europeas

La multinacional asegura que Catalunya y España se refuerzan como "pilares estratégicos en la expansión europea e internacional de la compañía"

| etiquetas: chery , eléctricos , china , españa , cornellá , catalunya ue
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9 comentarios
30 7 0 K 115 tecnología
tusitala #2 tusitala
Esperamos las declaraciones de Feijoo y Abascal explicando porque esto es malo.
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#3 slimedition
#2 "por qué"
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tusitala #5 tusitala
#3 Ya no lo puedo cambiar
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Cehona #6 Cehona
#3 "Por qué"
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Ishkar #4 Ishkar
#2 Te dirán que solo traerán chinos y que le roban el trabajo a los apañoles de bien, ya han salido estos comentarios por aquí. Obviamente ignoran el hecho que configurar una planta requiere traer a los especialistas que saben como funciona tu empresa y vas contratando en local y luego esos se vuelven a su casa. Pero eso es demasiado pensamiento crítico
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#7 poseso
#2 Pues claramente porque el sanchismo.... ¿que qué es el sanchismo? es un webo así de grande y el otro lo mismo.
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Apotropeo #1 Apotropeo
La que está liando perro Sánchez.
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sotillo #8 sotillo
#1 Tiene otra visita a propuesta del líder Chino, lo mismo se trae otra media docena de factorías
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#9 Pitchford
Van a fabricar en España los chinos más que los alemanes y los franceses juntos, porque éstos ya tenían gran parte de su fabricación en sus propios paises.
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menéame