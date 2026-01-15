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George Clooney, de surfero melenudo a canoso seductor

Colección de fotos de George Clooney luciendo pelazo. A punto de cumplir 65 años, el actor se encuentra en su mejor momento profesional.

| etiquetas: melenudo , george clooney
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1 comentarios
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cricri17 #1 cricri17
Del 2024 al 2025 le han caído todos los años de golpe o_o
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menéame