La gente ya no quiere comprar un Tesla, por eso Elon Musk está haciendo robots

Después de la caída de ventas, con menos gente dispuesta a comprar un Tesla, la compañía reorienta su estrategia a Optimus, el robot humanoide, y Cybercab, el taxi sin conductor La historia reciente de Tesla ha sido la de un fabricante que empujó a la industria del automóvil hacia el vehículo eléctrico, mientras experimentaba con la conducción asistida y, más tarde, con la idea del robotaxi. Pero las recientes caídas en ventas han hecho que la compañía fundada por Elon Musk cambie de rumbo. En 2021 Tesla presentó Optimus, su robot humanoide.

8 comentarios
Un robot que te saluda por las mañanas
Un robot que te saluda por las mañanas  media
7 K 91
#5 Tronchador.
#3 Con amor.

woody_alien #8 woody_alien
#3 Así cuando te asesine la gente podrá decir aquello de "siempre saludaba".

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
La pregunta es: ¿y quién cojones quiere comprar un robot humanoide? (a parte de un buen puñado de adolescentes mentales, hombreniños que jamás madurarán, que a la mínima que ven "lucecitas" de colores se les va la flapa).

#2 Grahml
#1 "hombreniños que jamás madurarán, que a la mínima que ven "lucecitas" de colores se les va la flapa"

Has definido al Elon Musk post crisis de los 40 y los 50.

#6 Mandri20 *
La gente tampoco quiere robots. Queremos que Musk reparta el dinero que ha robado y que se ponga a fregar.

chemado_chema #7 chemado_chema
No vamos a comprar nada que llene los bolsillos de un nazi de mierda.


