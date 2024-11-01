La gente ya no quiere comprar un Tesla, por eso Elon Musk está haciendo robots

Después de la caída de ventas, con menos gente dispuesta a comprar un Tesla, la compañía reorienta su estrategia a Optimus, el robot humanoide, y Cybercab, el taxi sin conductor La historia reciente de Tesla ha sido la de un fabricante que empujó a la industria del automóvil hacia el vehículo eléctrico, mientras experimentaba con la conducción asistida y, más tarde, con la idea del robotaxi. Pero las recientes caídas en ventas han hecho que la compañía fundada por Elon Musk cambie de rumbo. En 2021 Tesla presentó Optimus, su robot humanoide.