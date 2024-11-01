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Génova 13, sede de la corrupción del PP que Feijóo mantiene mientras se desmarca de Kitchen

Génova 13, sede de la corrupción del PP que Feijóo mantiene mientras se desmarca de Kitchen

En la semana judicial frenética que acontece estos días, uno de los focos principales se cierne sobre esta primera fase del juicio sobre la Operación Kitchen y, por ende, también sobre Génova. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se desmarcó este lunes, ante el inicio del juicio de la mayor trama de corrupción de España, de lo acontecido allá por 2013 en adelante, cuando se gestó la presunta trama de corrupción en la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato gubernamental de Mariano Rajoy que espió al extesorero del partido, L

| etiquetas: génova , pp , feijoo
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9 comentarios
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
“El PP del 2026 no es ni Kitchen ni Gürtel” ... pero "Bildu es ETA" les faltó añadir.

Siguen teniendo a jueces y medios a su servicio, pero "no son lo mismo". Que se vayan a la mierda, ellos y quienes quieren verlos en el gobierno.
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cocolisto #7 cocolisto
13 Rue del Percebe sería más apropiado.
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josde #9 josde
#8 Eso también es contrabando.
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pepel #3 pepel
Me la regaló un tío mío contrabandista, yo no sé cómo la obtuvo ni como la pagó.
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josde #5 josde
#3 Según Feijóo el no sabia que M. Dorado se dedicaba al contrabando.
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#8 fremen11
#5 Voy a puntualizar, según dijo lo conoció cuando sólo traficaba con tabaco......
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#4 Galton
Natural, es la sede de una organización criminal según sentencia judicial...
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ayatolah #6 ayatolah
... y llegados a la campaña electoral dirán aquello de "en el pasado hemos demostrado saber gobernar", apuntándose supuestos logros de gobiernos pasados mientras, a la vez, reniegan de esos gobiernos.
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ViejoInsultaAChemTrail #1 ViejoInsultaAChemTrail
como quedó aquello de la reforma?
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menéame