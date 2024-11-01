Génova 13, sede de la corrupción del PP que Feijóo mantiene mientras se desmarca de Kitchen

En la semana judicial frenética que acontece estos días, uno de los focos principales se cierne sobre esta primera fase del juicio sobre la Operación Kitchen y, por ende, también sobre Génova. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se desmarcó este lunes, ante el inicio del juicio de la mayor trama de corrupción de España, de lo acontecido allá por 2013 en adelante, cuando se gestó la presunta trama de corrupción en la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato gubernamental de Mariano Rajoy que espió al extesorero del partido, L