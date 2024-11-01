Un genetista de Harvard plantea cautelosamente la posibilidad de que en realidad los neandertales eran descendientes de los humanos

David Reich, genetista de la Universidad de Harvard, es una de las figuras clave en el análisis de la evolución del ser humano desde sus orígenes hasta nuestros días. Además, es el principal defensor de una teoría realmente sorprendente, como es aquella que afirma que los neandertales no formaron parte de una rama paralela de la humanidad actual, sino que fueron descendientes directos. Esta revolucionaria hipótesis fue detallada en un estudio preliminar dado a conocer el pasado mes de marzo.