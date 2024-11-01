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Un genetista de Harvard plantea cautelosamente la posibilidad de que en realidad los neandertales eran descendientes de los humanos

David Reich, genetista de la Universidad de Harvard, es una de las figuras clave en el análisis de la evolución del ser humano desde sus orígenes hasta nuestros días. Además, es el principal defensor de una teoría realmente sorprendente, como es aquella que afirma que los neandertales no formaron parte de una rama paralela de la humanidad actual, sino que fueron descendientes directos. Esta revolucionaria hipótesis fue detallada en un estudio preliminar dado a conocer el pasado mes de marzo.

| etiquetas: genetista , harvard , teoría , neandertal
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5 comentarios
6 1 0 K 87 cultura
obmultimedia #3 obmultimedia
Siguen existiendo hoy en dia en la region de Murcia.
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ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#3 Chistes racistas no, por favor respetemos a los neandertales.
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Asimismov #1 Asimismov
Debe ser verdad después de ver cómo involucionan los murikans.
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Sawyer76 #4 Sawyer76
Muy interesante, aunque está bastante mal explicado. He tenido que mirar el artículo original para enterarme.
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#2 Tecar
Sólo hay que analizar a algunos hoy día para corroborar que es cierto.
:troll:
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