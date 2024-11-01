edición general
La Generalitat destina los primeros 2,6 millones del primer centro de chips catalán  

No se pretende que se realice una producción de estos a gran escala, sino series cortas que permitan investigar sus propiedades y su viabilidad.

3 comentarios
AlaarLowe #1 AlaarLowe
Haciendo la competencia a Nvidia y TSMC. Desde la Generalitat

xD
kumo #2 kumo *
Edit, dupe
kumo #3 kumo
Oigo corrupción institucional por aquí? :troll:

A ver que me alegro de que se haga I+D e España, pero seamos realistas, eh?
