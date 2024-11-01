edición general
9 meneos
9 clics
La Generalitat de Cataluña ampliará el número de bomberos hasta los 4.000 en los próximos cinco años

La Generalitat de Cataluña ampliará el número de bomberos hasta los 4.000 en los próximos cinco años

La semana se aprobó un plan estratégico en relación con el Cos de Bombers de la Generalitat hasta 2030, con el que se pretende añadir otros 1.500 nuevos efectivos en los próximos cinco años, alcanzando de esta manera los 4.000 bomberos. Para lograrlo, se ha acordado abrir cada año una convocatoria de 300 plazas, con el objetivo de incrementar progresiva y adecuadamente el personal, de forma que el nuevo cuente con un buen aprendizaje por parte de quienes tienen más experiencia y el cuerpo esté preparado para el relevo generacional

| etiquetas: bomberos , generalitat , catalunya , previsión
8 1 0 K 95 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
Mala #1 Mala *
¡Ya podrán! Con los 17.000.000 de su deuda que van a pasar a ser deuda de todos.
¡Que no me pase ná! :wall:
4 K 7
Cehona #2 Cehona
#1 Hombre, tienen a 4.000 bomberos libres de empleo, además, a esas autonomías que tanto se quejan, les debe sobrar el dinero, no hacen más que bajar impuestos y contratar toreros.
www.meneame.net/m/actualidad/csif-denuncia-despido-mas-4-000-bomberos-
2 K 32
sotillo #4 sotillo
#2 Se ve que en Castilla y León es más rentable que se queme que pagar bomberos, además parece que hay una mayoría de gente que apoya esto, lo mismo son más listos, creérselo se lo creen
1 K 24
#5 Nusku *
#1 Ésto me ha ido bien antes para relajarme, ánimo!

www.meneame.net/story/momentos-increibles-animales-cagando
0 K 9

menéame