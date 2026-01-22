La Generalitat abre un expediente a Renfe por dejar a Catalunya sin trenes por segundo día consecutivo

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, tilda de “intolerable” la decisión del sindicato del sector de no volver a sus lugares de trabajo después de que Adif emitiera ayer el certificado para poder restablecer el servicio. Asimismo, ha abierto un expediente a Renfe por la no prestación del servicio y le exigirá responsabilidades por ello. Por su parte, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha apuntado a los maquinistas como responsables de que el servicio no esté en marcha.