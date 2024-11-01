La Generalitat abre 529 expedientes sancionadores desde la aprobación del tope de alquileres, la mayoría por no respetarlo

La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado tensado de Cataluña desde que entró en vigor la ley que limita el precio de los alquileres. El 74% son de oficio, es decir, se han abierto por la misma unidad inspectora, mientras que un 26% corresponden a denuncias de particulares.