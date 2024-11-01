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La Generalitat abre 529 expedientes sancionadores desde la aprobación del tope de alquileres, la mayoría por no respetarlo

La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado tensado de Cataluña desde que entró en vigor la ley que limita el precio de los alquileres. El 74% son de oficio, es decir, se han abierto por la misma unidad inspectora, mientras que un 26% corresponden a denuncias de particulares.

| etiquetas: tope , alquileres , generalitat , cataluña , expedientes sancionadores
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6 comentarios
9 2 0 K 110 actualidad
Free_palestine #4 Free_palestine *
#_1 La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado tensado de Cataluña

Seguro que hablan de la Generalitat de Valencia :troll:
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Skiner #6 Skiner
#5 Por eso me parecía extraño por un momento :troll:
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Skiner #1 Skiner *
Estaría bien que se especifique a que Generalitat se refiere.
Porque existen 2 la Generalitat de Catalunya y la Generalitat Valenciana.
NI en el titular ni en la entradilla se especifica apropiadamente. :shit:
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#2 pcmaster
#1 Si preguntas eso es que no has leído ni la entradilla.
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Skiner #3 Skiner
#2 No lo pone claramente hay que inducirlo, por tanto mal redactado. :shit:
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#5 Barriales
#1 tu te crees la Valencia pepetarra de Manzon, es zona tensionada de alquiler?.
No vaciles.
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menéame