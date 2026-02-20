edición general
Un general ruso promovido por Putin le envió a su esposa una foto de orejas cercenadas tomadas a prisioneros de guerra ucranianos. Ella dijo que le recordaban a aperitivos de cerveza. [eng]

En sus intercambios con sus compañeros oficiales y su esposa, el general mencionó repetidamente las orejas cercenadas de prisioneros de guerra ucranianos. Como prueba de sus afirmaciones, Demurchiev compartió fotografías explícitas. En uno de esos intercambios con su esposa, le envió una foto de varias orejas y dijo que las haría "ensartar en una guirnalda y regalarlas". En diciembre de 2024, Demurchiev habló con sus subordinados sobre un video que mostraba a reclutas rusos (convictos reclutados al servicio militar) capturando a tres militares

makinavaja
Las guerras sirven para que la gente saque lo mejor de sí mismo.... :-D :-D :-D :-D
eipoc
¿Fuente?
javibaz
#3 la de Cibeles.
eipoc
#4 exacto. La propaganda huele a kilómetros.
