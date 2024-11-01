edición general
5 meneos
9 clics
General del ejército americano dice que usa IA para mejorar la "toma de decisiones" [eng]

General del ejército americano dice que usa IA para mejorar la "toma de decisiones" [eng]

En la Conferencia de la Asociación del Ejército de EE. UU. en Washington, D.C., esta semana, el General de División William "Hank" Taylor, según se informa, dijo que "Chat y yo estamos muy unidos últimamente", usando un apodo diminutivo inquietantemente familiar para referirse a un chatbot de IA no especificado. "La IA es algo que, como comandante, ha sido muy, muy interesante para mí".

| etiquetas: ia , chatgpt , ejercito , eeuu
4 1 0 K 58 tecnología
6 comentarios
4 1 0 K 58 tecnología
pip #3 pip
Lo de SkyNet estaba mal planteado. La realidad es que la IA nos volverá tan gilipollas que nosotros mismos pulsaremos el botón nuclear.
2 K 31
Machakasaurio #4 Machakasaurio
#3 ni siquiera, la IA preguntará si queremos lanzar las cabezas nucleares, y aceptaran el aviso sin leerlo...
Omnius está planteado de una manera mas verosimil que Skynet, al final el problema no son las Inteligencias artificiales, si no la falta de inteligencia del que las usa...
0 K 7
#1 UNX
Suena a otro caso más de psicosis digital.
0 K 10
freenetico #2 freenetico
Luego no estrñamos de que se confundan Austria con Australia
0 K 10
#5 arreglenenlacemagico
un poco sensacionalista siempre habra un man in the middle porque por automatizarse todo esto se podria haber hecho hace años
0 K 6
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Militares alucinando :palm:
0 K 6

menéame