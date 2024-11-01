General del ejército americano dice que usa IA para mejorar la "toma de decisiones" [eng]

En la Conferencia de la Asociación del Ejército de EE. UU. en Washington, D.C., esta semana, el General de División William "Hank" Taylor, según se informa, dijo que "Chat y yo estamos muy unidos últimamente", usando un apodo diminutivo inquietantemente familiar para referirse a un chatbot de IA no especificado. "La IA es algo que, como comandante, ha sido muy, muy interesante para mí".