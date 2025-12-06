edición general
3 meneos
19 clics
La generación Z estalla contra la corrupción en Bulgaria

La generación Z estalla contra la corrupción en Bulgaria

En la mayor protesta desde el regreso de la democracia, decenas de miles de jóvenes han salido a las calles contra el Gobierno.

| etiquetas: protesta , generación z , bulgaria , gobierno , corrupción , justicia , ue
2 1 0 K 20 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
aupaatu #2 aupaatu *
Curioso hoy noticias de México y Bulgaria de la generación Z pero no una reseña durante meses de los detenidos y Muertos en Marruecos.

Debe haber una investigación inmediata e independiente de la violenta represión por las fuerzas de seguridad marroquíes de las protestas juveniles tras informes creíbles de que ha causado la muerte de al menos 3 manifestantes y heridas a decenas más, y de que más de 400 personas han sido detenidas en todo Marruecos desde finales de septiembre de 2025”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

www.amnesty.org/es/latest/news/2025/10/morocco-halt-use-of-excessive-f
0 K 9
salteado3 #3 salteado3
#2 Solo se informa de las primaveras de colores que vayan contra gobiernos que no estén 100% alineados casualmente con Washington.
2 K 33
#4 scalvo
#3 Si hay banderas de la UE (o de USA) en una manifestación, esa manifestación es una patraña. Sin duda.

No tengo ni idea de la situación política de Bulgaria. Pero que haya gente con banderas de la UE, automáticamente, desprestigia esa protesta.
2 K 31
alcama #1 alcama
En España solo se manifiestan contra Ayuso y contra Israel. Debería hacer pensar
0 K 6
Shuquel #5 Shuquel
#1 Que no están mal con este gobierno.
0 K 10

menéame