La generación Pokémon cumple 30 años: cómo una franquicia llegó a convertirse en una lengua compartida

A comienzos del siglo XX, en Europa, el esperanto había dejado de ser un proyecto marginal para convertirse en un movimiento sociocultural activo. Poco después Japón decidió tomarse esta lengua que no pertenecía a nadie. El esperanto, concebido en 1887 por L. L. Zamenhof como proyecto de comunicación neutral, encontró en el archipiélago un terreno inesperadamente fértil. No fue una moda excéntrica de eruditos aislados, sino un movimiento con músculo institucional y ambición intelectual. En el Japón de entreguerras, inesperadamente, el...

El esperanto, concebido en 1887 por L. L. Zamenhof como proyecto de comunicación neutral

suena a slogan del decathlon ;)
Hay un gran problema a este lenguaje de nombres Pokémon universal: que no existe. Los nombres de los Pokémon en japonés son distintos a los nombres en inglés, que son los que conocemos en España. También son distintos en alemán, francés, coreano, chino...
pokewiki.de/Pokémon-Liste
#5 Entiendo que eso es lo que dice el artículo en frases como Los Pokémon no conservan siempre su denominación original japonesa; se renombran, se recalibran, se adaptan fonéticamente. Ese proceso ha sido estudiado como un corpus privilegiado para analizar el simbolismo sonoro: cómo ciertos sonidos evocan tamaño, fuerza, velocidad o ternura en distintas lenguas. , no?
#6 precisamente, se "localizan" los términos en distintos idiomas, como Oliver y Benji o Bruno Díaz y Ricardo Tapia, pero lo que no entiendo es como se retuerce todo para comparar Pokémon con el esperanto y concluir que "en ambos late la misma ambición discreta: que, al pronunciar un nombre, alguien al otro lado comprenda algo más que un sonido".
Ojalá cumplir 30. El juego tiene 30, pero los que jugamos de niños al original ya vamos para 40, si no los tenemos.
#1 O mas xD

Digamos que entre 45 y 50 es raro que alguno no entrará al trapo :-D

Saludos
#1 El original, y para mí única generación.
