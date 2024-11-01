La generación Pokémon cumple 30 años: cómo una franquicia llegó a convertirse en una lengua compartida

A comienzos del siglo XX, en Europa, el esperanto había dejado de ser un proyecto marginal para convertirse en un movimiento sociocultural activo. Poco después Japón decidió tomarse esta lengua que no pertenecía a nadie. El esperanto, concebido en 1887 por L. L. Zamenhof como proyecto de comunicación neutral, encontró en el archipiélago un terreno inesperadamente fértil. No fue una moda excéntrica de eruditos aislados, sino un movimiento con músculo institucional y ambición intelectual. En el Japón de entreguerras, inesperadamente, el...