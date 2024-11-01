La generación eléctrica con renovables supera al carbón por primera vez en la historia

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica mediante combustibles fósiles y permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda global el año pasado.
| etiquetas: carbón , renovables , generación eléctrica
¿¡Qué cojones importa esto!?
Si se siguen emitiendo los millones de toneladas de CO2 por el carbón...
¿Para que ha servido los millones de KW/h de las renovables?
¿Para que los putamente multimillonarios sean más multimillonarios?
De verdad...
Que puñetera inutilidad de noticias.
Carbón 33,0%
Gas 21,8%
Hidroeléctrica 14,0%
Nuclear 8,9%
Solar 8,7%
Eólica 8,5%
Otras energías fósiles 2,6%
Otras renovables 2,5%
"la generación eléctrica mediante combustibles fósiles y permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda global el año pasado"
Osea las renovables ni siquiere pueden suplir el aumento de la demanda, por lo que incluso en la generación electrica continua el aumento de emisiones (en el resto ni hablamos).
¿Una buena noticia?, si, bueno, podría ser peor.
Podría llover.
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