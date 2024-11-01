edición general
Gemini Pro 3 predice la portada de Menéame en 2035

Ayuso, sindicatos, el problema de la vivienda, los retrasos de Renfe, la inflación... Los temas de 2035 son los mismos que los de 2025, según Gemini.

Ramen
Si hombre, mierdas generadas por IA.
1 K 20
paumal
Qué fantasía.
0 K 11
Macadam
|ocio y te lo compro
0 K 10
enriquefriki
Este es muy bueno: "Menéame cumple 30 años sin cambiar el CSS: "Es patrimonio de la humanidad", dicen los admins"

Unesco prevaricatio y estulticias???? :troll:
0 K 10
Javi_Pina
No, Ayuso en 2035 nooo :foreveralone:
0 K 10
crycom
No habrá Menéame en el 2035
0 K 10
#4 josejon
#3 Lo habrá comprado Google y se llamará glugéame.
0 K 9
ronko
Faltaría "Se cumple el 10 aniversario del año de linux en el escritorio" :troll:
0 K 8
#7 juanchofake
#6 Mira a la derecha: "Año 2035 y todavía no es el año de Linux en el escritorio. (Aunque ya no existen los escritorios, solo implantes)."
1 K 14
ronko
#7 No lo veo y he puesto vista escritorio.
0 K 8
#9 lordban
"Ayuso, sindicatos, el problema de la vivienda, los retrasos de Renfe, la inflación... Los temas de 2035 son los mismos que los de 2025"

¿No eran estos los problemas en 2015 también?
0 K 7

menéame