·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8042
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6549
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6623
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
6059
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4396
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
624
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
596
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
556
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
434
Javier Ruiz desmonta los tres pasos de Miguel Ángel Rodríguez que Ayuso siempre utiliza para huir de sus escándalos
467
Buxadé y Abascal utilizaron a su trabajador Arturo Villa para tapar supuestos desvíos de dinero de Revuelta en la DANA: "No van a denunciar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
142
clics
Gemini Pro 3 predice la portada de Menéame en 2035
Ayuso, sindicatos, el problema de la vivienda, los retrasos de Renfe, la inflación... Los temas de 2035 son los mismos que los de 2025, según Gemini.
|
etiquetas
:
humor
,
meneame
,
gemini
,
ia
7
1
2
K
58
ocio
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
2
K
58
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Ramen
Si hombre, mierdas generadas por IA.
1
K
20
#1
paumal
Qué fantasía.
0
K
11
#2
Macadam
|ocio
y te lo compro
0
K
10
#8
enriquefriki
Este es muy bueno: "Menéame cumple 30 años sin cambiar el CSS: "Es patrimonio de la humanidad", dicen los admins"
Unesco prevaricatio y estulticias????
0
K
10
#11
Javi_Pina
No, Ayuso en 2035 nooo
0
K
10
#3
crycom
No habrá Menéame en el 2035
0
K
10
#4
josejon
#3
Lo habrá comprado Google y se llamará glugéame.
0
K
9
#6
ronko
Faltaría "Se cumple el 10 aniversario del año de linux en el escritorio"
0
K
8
#7
juanchofake
#6
Mira a la derecha: "Año 2035 y todavía no es el año de Linux en el escritorio. (Aunque ya no existen los escritorios, solo implantes)."
1
K
14
#10
ronko
#7
No lo veo y he puesto vista escritorio.
0
K
8
#9
lordban
"Ayuso,
sindicatos, el problema de la vivienda, los retrasos de Renfe, la inflación
... Los temas de 2035 son los mismos que los de 2025"
¿No eran estos los problemas en 2015 también?
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Unesco prevaricatio y estulticias????
¿No eran estos los problemas en 2015 también?