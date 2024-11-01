·
Gemini-cli enloquece en bucle infernal [eng]
El bot de google para revisión de pull requests enloquece al usar un usuario una etiqueta. Crea un bucle de casi 5000 mensajes respondiéndose a si misma
etiquetas
:
gemini-cli
,
github
,
bucle
#1
Jakeukalane
No sé si realmente se responde a sí misma. Parece un mensaje que elimina y luego otra acción de restauración en vez de que sea todo IA. Es decir, parece una acción mal configurada.
También puedo estar equivocado.
