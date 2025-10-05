edición general
4 meneos
17 clics
Gaza, reserva sioux

Gaza, reserva sioux

Al referirse a los fundadores, este señor estaba pensando probablemente en los más puritanos que desembarcaron en América en el siglo XVII con una visión: perseguidos y encarcelados en Inglaterra, Dios les daba una tierra prometida, como a los israelitas, para levantar su reino en un nuevo mundo. Con ese razonamiento, perdonen la expresión, estos colonos resolvieron también el inconveniente de que allí ya vivía gente antes que ellos. Se inventaron una doctrina del “destino manifiesto”: eran una nación elegida...

| etiquetas: gaza , pete hegseth , reserva sioux
3 1 0 K 54 politica
4 comentarios
3 1 0 K 54 politica
themarquesito #4 themarquesito
#3 Igual que a los palestinos, pero insisto en que a los sioux a día de hoy no van los federales a masacrarlos mientras que a los palestinos sí van los israelíes a matarlos.
1 K 34
themarquesito #2 themarquesito
La diference es que a los sioux los dejan en paz en sus reservas, mientras que a los gazatíes los masacran con regularidad.
1 K 34
Lutin #3 Lutin
#2 jajaja, en su momento los masacraron y les quitaron sus tierras a los sioux, parece que no desarrollas.
0 K 9

menéame