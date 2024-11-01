Una gaviota le roba la cartera a un golfista en Pebble Beach [ENG]

“Estaba jugando fenomenal. Era una ronda fantástica. Acababa de terminar el hoyo 8, que no es una bandera sencilla, y estaba preparándome para empezar el 9. En ese momento, mis compañeros de juego me dijeron que había una gaviota en mi buggy. Bromeé con ellos que podía coger lo que quisiera, pero cuando me acerqué la vi con algo en el pico. ¡Era mi cartera! Empecé a perseguirla con el driver en la mano y esta empezó a correr por la calle”, señaló Barnouin, que meses después ha recuperado su cartera de piel.