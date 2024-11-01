Gastronomía y literatura [Con catálogo de consulta de obras y bibliografía]

Este portal nace con el propósito de ofrecer los textos fundamentales de la Gastronomía en la Literatura en lengua española, reproducidos en su mayor parte en diferentes áreas de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y con la voluntad de ir incrementándose con nuevos libros y revistas gastronómicas. Consta de un nutrido apartado de obras y estudios, una amplísima bibliografía y un apartado de imágenes con portadas de libros, retratos de personalidades y escenas extraídas de textos.