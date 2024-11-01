edición general
Gasto del Senado en viajes de sus señorías: más de 2,7 millones en nueve meses

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a unos 2,7 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone la segunda cifra más alta en los diez años desde que se tienen datos. Hay que tener en cuenta que en este período hay dos meses inhábiles --enero y agosto-- en los que no hay actividad parlamentaria ordinaria. Según las cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha reducido un 7% el gasto por viajes de sus señorías respecto al año anterior por estas....

Jaime131 #2 Jaime131
Pero los ciudadanos de a pie, que somos los que pagamos esos gastos, tenemos que apretarnos el cinturón.
2
#3 unocualquierax
Y encima es el Senado, que no sirve absolutamente para nada.
1
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#3 Si, para que no se pueda aplicar el 150 u otro de la constitución, alguna comunidad autónoma.
0
#5 Luiskelele
Había que demolerlo. Y si es con sus señorías dentro mejor.
0
#7 pirat
Los "sonados" burlándose de su pueblo.
Es lo que tiene votar y sostener a señoritos.
Y como no, en madrí...
0
Don_Pixote #1 Don_Pixote *
estaria bien ver el desglose
Seguramente la mayoria AVE preferente y taxi desde la estacion, para mover el culo de su sofa una vez cada dos semanas...
Mas los gastos y dietas que meteran

*el Senado entrega a los parlamentarios una "'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros,"
es que hay que joderse, la pleble al metro a sudar
0
ixo #4 ixo
Casta
0

