Gasto del Senado en viajes de sus señorías: más de 2,7 millones en nueve meses

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a unos 2,7 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone la segunda cifra más alta en los diez años desde que se tienen datos. Hay que tener en cuenta que en este período hay dos meses inhábiles --enero y agosto-- en los que no hay actividad parlamentaria ordinaria. Según las cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha reducido un 7% el gasto por viajes de sus señorías respecto al año anterior por estas....