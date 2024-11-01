edición general
El gasto en salarios públicos crece un 6% interanual, su mayor tasa en 10 años

El gasto en salarios públicos crece un 6% interanual, su mayor tasa en 10 años

Gobierno y sindicatos reabrieron la semana pasada la negociación salarial para el sector público hasta 2028, con una primera, y generosa oferta: incrementos anuales que aseguren el poder adquisitivo, que incluso podrían superar el IPC. No obstante, mucho antes de que ese compromiso se materialice –si finalmente lo hace–, lo cierto es que el gasto en sueldos que manejan las Administraciones no necesita mayores estímulos para batir récord. De acuerdo con los datos más actualizados de la Agencia Tributaria, la masa salarial de funcionarios y perso

Torrezzno #2 Torrezzno
Bueno, mientras se puedan mantener las pensiones y los subsidios, ya sea mediante aportaciones de los funcionarios o como sea podremos sobrevivir
cocolisto #7 cocolisto
Bastante menos que el incremento de ganancias de las grandes empresas y del gasto militar,por ejemplo.
Andreham #3 Andreham
Y los trabajadores privados en vez de luchar para conseguir sueldos similares, intentan agarrar de la pierna a éstos para que se hundan con ellos.

Mientras, las grandes empresas, de risas mientras se quitan de pagar al año 1000 veces el aumento de salario de todos los funcionarios del estado juntos.
#5 Maite1020
#3 Si la gente se piensa que les van a subir el sueldo por obra y gracia del Espíritu Santo.
Como no luches por ello, olvídate, el empresario no te va a ofrecer por la cara bonita una subida.
Pero se está muy bien en casita viendo la TV, que luchen otros, que ya sí eso, otro día.
#6 SantanaS
El avance se debe tanto al alza de la retribución media como al incremento de las plantillas.
#8 CosaCosa
Es lo que tiene que suba la inflacion.

El problema es que los salarios reales no han subido en proporcion.

La mayor estafa jamas realizada. Eso, e imprimir por encima de las posibilidades
#1 Juanjolo *
Y también han aumentado el gasto en sueldos políticos o propaganda. Luego se quejan de que la gente se vaya a Andorra a pagar impuestos
OdonJ #4 OdonJ *
Creo que Bulero Bonilla de subió el sueldo no hace mucho, otra vez. Mientras congelaba el del funcionariado.
