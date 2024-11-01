El gasto en salarios públicos crece un 6% interanual, su mayor tasa en 10 años

Gobierno y sindicatos reabrieron la semana pasada la negociación salarial para el sector público hasta 2028, con una primera, y generosa oferta: incrementos anuales que aseguren el poder adquisitivo, que incluso podrían superar el IPC. No obstante, mucho antes de que ese compromiso se materialice –si finalmente lo hace–, lo cierto es que el gasto en sueldos que manejan las Administraciones no necesita mayores estímulos para batir récord. De acuerdo con los datos más actualizados de la Agencia Tributaria, la masa salarial de funcionarios y perso
| etiquetas: gasto público , gobierno
Mientras, las grandes empresas, de risas mientras se quitan de pagar al año 1000 veces el aumento de salario de todos los funcionarios del estado juntos.
Como no luches por ello, olvídate, el empresario no te va a ofrecer por la cara bonita una subida.
Pero se está muy bien en casita viendo la TV, que luchen otros, que ya sí eso, otro día.
El problema es que los salarios reales no han subido en proporcion.
La mayor estafa jamas realizada. Eso, e imprimir por encima de las posibilidades